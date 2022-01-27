Постановлением Совета министров № 45 от 26 января 2022 года утвержден порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов длиннозерного риса в 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено до 10 февраля 2022 г распределить 70% тарифной квоты на ввоз в 2022 году отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из Вьетнама, ввозимого на территорию Беларуси и помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально ввезенным ими объемам в 2019-2021 гг.

При этом 30% объема тарифной квоты необходимо распределить на основании поступивших заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений.

Кроме того, МАРТ должен при необходимости перераспределить невостребованную по результатам первого полугодия 2022 года часть объема тарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности.

МАРТ также нужно проинформировать участников внешнеторговой деятельности об итогах распределения тарифной квоты на своем официальном сайте, выдать участникам внешнеторговой деятельности лицензии на ввоз на территорию Беларуси длиннозерного риса, а также направить в Государственный таможенный комитет в электронном виде информацию о выделенных частях тарифной квоты.

Государственному таможенному комитету предписано до 1 февраля 2022 года представить в МАРТ информацию о ввезенных в 2019-2021 годах объемах длиннозерного риса, подпадающего под действие тарифной квоты, в натуральном и стоимостном выражении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.