|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
13:55 27.01.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 4 от 21 января 2022 г. установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на период с 1 февраля по 30 апреля 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br296,55 (с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. – Br288,01).
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
трудоспособное население – Br329,35 (ранее – Br321,22);
пенсионеры – Br224,10 (ранее – Br217,19);
дети в возрасте до трех лет – Br187,04 (ранее – Br180,64);
дети в возрасте от трех до шести лет – Br259,47 (ранее – Br251,26);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br317,33 (ранее – Br307,98).
При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: государственных пособий семьям, воспитывающим детей; социальных пенсий; повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2022
Курсы в банках
на 27.01.2022
Конвертация в банках
на 27.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте