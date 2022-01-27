Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 4 от 21 января 2022 г. установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на период с 1 февраля по 30 апреля 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br296,55 (с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. – Br288,01).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – Br329,35 (ранее – Br321,22);

пенсионеры – Br224,10 (ранее – Br217,19);

дети в возрасте до трех лет – Br187,04 (ранее – Br180,64);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br259,47 (ранее – Br251,26);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br317,33 (ранее – Br307,98).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: государственных пособий семьям, воспитывающим детей; социальных пенсий; повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.