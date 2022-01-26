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УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЛАРУСИ НА 2022 ГОД


15:06 26.01.2022

Лукашенко 26 января указом № 18 утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год, сообщает его пресс-служба.

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование строительства 157 объектов, включенных в программу, в 2022 году предусмотрено Br695 млн, из них Br275 млн - на проекты производственной сферы, направленные на достижение положительного экономического эффекта. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 48 объектов.

В соответствии с программой в 2022 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 18 объектов, в том числе завода по производству вакцины в деревне Должа Витебской области, очистных сооружений Минского производственного кожевенного объединения, инфраструктуры пунктов пропуска на госгранице.
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