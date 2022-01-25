На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений Министерства по чрезвычайным ситуациям об утверждении и регламентов административных процедур.

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования первого проекта постановления являются общественные отношения в части осуществления административных процедур в области промышленной безопасности.

Проекты регламентов административных процедур в области промышленной безопасности разработаны в соответствии с формой, утвержденной постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования». Каждый из них описывает общий порядок осуществления конкретной административной процедуры.

Вторым проектомутверждаются регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, по осуществлению регистрации механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 25 января по 4 февраля 2022 г.