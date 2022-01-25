ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ


11:14 26.01.2022

На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений Министерства по чрезвычайным ситуациям об утверждении и регламентов административных процедур.

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования первого проекта постановления являются общественные отношения в части осуществления административных процедур в области промышленной безопасности.

Проекты регламентов административных процедур в области промышленной безопасности разработаны в соответствии с формой, утвержденной постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования». Каждый из них описывает общий порядок осуществления конкретной административной процедуры.

Вторым проектомутверждаются регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, по осуществлению регистрации механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 25 января по 4 февраля 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2022
валюта курс
EUR 2.9575
USD 2.6187
RUB 3.3342
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9575 +0.0275
USD 2.6187 +0.0273
RUB 3.3342 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9540 2.9680
USD 2.6150 2.6280
RUB 3.3150 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1320
EUR/RUB 88.7000 89.4000
USD/RUB 78.5000 79.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте