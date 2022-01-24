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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЗАКУПАЕМУЮ У НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

10:56 25.01.2022 Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 1 от 14 января 2022 г. установлены надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2022 году. Как сообщает Национальный правовой портал, размер надбавок за 1 кг продукции составит: Br0,10 – молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов; Br1 – молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания; Br5,40 – шерсть овец, закупаемая организациями потребительской кооперации; Br2,90 – овцы живым весом, закупаемые организациями, осуществляющими переработку мяса. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.