ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОТПУСКНЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ ВВОДЯТСЯ В БЕЛАРУСИ


09:58 25.01.2022

Правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май текущего года на отдельные виды отечественной продукции (на свежие картофель, капусту белокочанную, морковь столовую, свеклу столовую, лук репчатый, яблоки). Новый порядок регулирования цен установлен постановлением Совета министров от 24 января 2022 г. № 36 ”О регулировании цен на плодоовощную продукцию“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, при установлении предельных максимальных цен учитывались: расходы на хранение и реализацию, нормы естественной убыли при хранении, уровень торговой (с учетом оптовой) надбавки, в размерах, установленных действующим законодательством, ограниченный размер прибыли субъектов хозяйствования.

Ранее данная продукция входила в перечень социально значимых товаров, цены на которые можно было повышать в январе-феврале 2022 г. на 0,9%, в марте-декабре 2022 г. – на 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

«Ужесточение подходов обусловлено защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной плодоовощной продукции в торговую сеть за счет урожая 2021 года, а также с учетом опережающего темпа роста цен на данную продукцию в сопредельных странах.», - отметили в ведомстве.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
валюта курс
EUR 2.9300
USD 2.5914
RUB 3.3434
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9300 +0.0113
USD 2.5914 +0.0162
RUB 3.3434 -0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9330 2.9570
USD 2.5960 2.6140
RUB 3.2950 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 88.4000 89.4000
USD/RUB 78.3000 79.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте