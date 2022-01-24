Правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май текущего года на отдельные виды отечественной продукции (на свежие картофель, капусту белокочанную, морковь столовую, свеклу столовую, лук репчатый, яблоки). Новый порядок регулирования цен установлен постановлением Совета министров от 24 января 2022 г. № 36 ”О регулировании цен на плодоовощную продукцию“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, при установлении предельных максимальных цен учитывались: расходы на хранение и реализацию, нормы естественной убыли при хранении, уровень торговой (с учетом оптовой) надбавки, в размерах, установленных действующим законодательством, ограниченный размер прибыли субъектов хозяйствования.

Ранее данная продукция входила в перечень социально значимых товаров, цены на которые можно было повышать в январе-феврале 2022 г. на 0,9%, в марте-декабре 2022 г. – на 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

«Ужесточение подходов обусловлено защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной плодоовощной продукции в торговую сеть за счет урожая 2021 года, а также с учетом опережающего темпа роста цен на данную продукцию в сопредельных странах.», - отметили в ведомстве.