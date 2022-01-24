Постановлением Совета министров № 34 от 20 января 2022 г. в порядке эксперимента установлен норматив финансирования расходов центров соцобслуживания и домов-интернатов.

Как сообщает Национальный правовой портал, в 2022 году будет проведен эксперимент по применению нормативного финансирования расходов:

территориальных центров социального обслуживания населения (территориальные центры), финансируемых за счет средств районных бюджетов, бюджетов городов районного подчинения (эксперимент 1);

государственных учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание: психоневрологических домов-интернатов для престарелых и инвалидов, домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического (физического) развития (дома-интернаты), финансируемых за счет средств соответствующих областных бюджетов и бюджета Минска (эксперимент 2).

Объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию эксперимента 1, рассчитывается исходя из:

базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на оказание услуг гражданам в территориальных центрах в расчете на одного обслуживаемого в год (определен в размере 1710 рублей);

базового норматива по направлению деятельности «обеспечение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов» в расчете на один койко-день (в размере 21,3 рубля);

показателей деятельности территориальных центров, устанавливаемых облисполкомами и Минским горисполкомом;

корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу для территориальных центров;

потребности в расходах на содержание имущества территориальных центров.

Объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию эксперимента 2, рассчитывается исходя из:

базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на проживание граждан в домах-интернатах в расчете на один койко-день (установлен в размере 27 рублей);

показателей деятельности домов-интернатов по их типам (количество койко-мест), в том числе с учетом койко-мест, занятых лежачими проживающими, устанавливаемых облисполкомами и Минским горисполкомом, на территории которых находятся дома-интернаты;

корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу для домов-интернатов;

потребности в расходах на содержание имущества домов-интернатов (приобретение оборудования и других основных средств, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных услуг) в пределах средств соответствующих местных бюджетов, предусмотренных на финансирование расходов по содержанию домов-интернатов.

Порядок проведения экспериментов будет определен Министерством труда и социальной защиты по согласованию с Министерством финансов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.