Постановлением Государственного комитета по имуществу № 30 от 1 декабря 2021 г. усовершенствован порядок проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, дополнен и уточнен перечень документов, предоставляемых гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при подаче заказа на проведение технической инвентаризации и проверки характеристик, установлен порядок подачи заказа на выполнение работ по технической инвентаризации и проверки характеристик в электронном виде.

Помимо этого, в документе появилась отдельная глава, устанавливающая порядок составления проектов раздела, слияния капитальных строений, изолированных помещений, машино-мест, вычленения изолированных помещений, машино-мест из капитального строения.

Постановление вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.