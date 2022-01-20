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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕФЕРЕНДУМ ПО НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 27 ФЕВРАЛЯ
10:08 21.01.2022
Лукашенко 20 января подписал указ № 14 "О назначении республиканского референдума", сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года.
Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.
С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.
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