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МИНФИН БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВНЕШНИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ
18:18 20.01.2022
Постановлением Министерства финансов № 2 от 5 января 2022 г. утвержден порядок отражения в республиканском бюджете предоставления средств внешних государственных займов.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в 2022 году операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в республиканском бюджете независимо от формы собственности и подчиненности организаций, реализующих проекты за счет средств этих займов (пользователи внешних займов).
Кроме того, в соответствии с постановлением операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются Министерством финансов на основании данных отчетов о состоянии задолженности по внешним государственным займам и внешним займам, привлеченным под гарантии правительства Республики Беларусь, представленных по форме согласно Инструкции о порядке регистрации внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства Республики Беларусь, и учета внешнего государственного долга и внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов № 142 от 21 ноября 2006 г.
Суммы предоставленных в отчетном месяце средств внешних государственных займов должны соответствовать суммам привлечения в отчетном месяце средств внешних государственных займов, предоставляемых пользователям внешних займов.
Постановление вступило в силу 16 января 2022 г. и распространяет свое действие на отношения,
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