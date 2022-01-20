Постановлением Министерства финансов № 2 от 5 января 2022 г. утвержден порядок отражения в республиканском бюджете предоставления средств внешних государственных займов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в 2022 году операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в республиканском бюджете независимо от формы собственности и подчиненности организаций, реализующих проекты за счет средств этих займов (пользователи внешних займов).

Кроме того, в соответствии с постановлением операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются Министерством финансов на основании данных отчетов о состоянии задолженности по внешним государственным займам и внешним займам, привлеченным под гарантии правительства Республики Беларусь, представленных по форме согласно Инструкции о порядке регистрации внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства Республики Беларусь, и учета внешнего государственного долга и внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов № 142 от 21 ноября 2006 г.

Суммы предоставленных в отчетном месяце средств внешних государственных займов должны соответствовать суммам привлечения в отчетном месяце средств внешних государственных займов, предоставляемых пользователям внешних займов.

Постановление вступило в силу 16 января 2022 г. и распространяет свое действие на отношения,