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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ СКОРРЕКТИРОВАЛО ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ


09:58 20.01.2022

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 3 от 4 января 2022 г. изменены тарифы на тепловую и электрическую энергию для организаций.

Как сообщает Национальный правовой портал, скорректированы тарифы на отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:

тепловую энергию на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых сетей в размере:

21,9245 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2022 г. – в размере 23,8590 белорусского рубля за 1 Гкал для религиозных организаций; организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений; организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа;

118,85 белорусского рубля за 1 Гкал для творческих мастерских (на данный момент – 107,31 белорусского рубля за 1 Гкал);

электрическую энергию организациям на уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению;

тепловую энергию организациям:

расположенным на территории Беларуси (исключение – расположенные на территории города Минска), осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению) – 21,05 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2022 г. – 22,91 белорусского рубля за 1 Гкал (на сегодняшний день 21,08 белорусского рубля за 1 Гкал);

расположенным на территории города Минска, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим ЖКУ, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению) – 21,05 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2022 г. – 22,91 белорусского рубля за 1 Гкал (на сегодняшний день 21,08 белорусского рубля за 1 Гкал);

организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим ЖКУ, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг – 114,10 белорусского рубля за 1 Гкал (на сегодняшний день 103,18 белорусского рубля за 1 Гкал).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
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