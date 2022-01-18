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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БАНКУ РАЗВИТИЯ РАЗРЕШИЛИ В 2022 ГОДУ ВЫПУСТИТЬ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ОБЛИГАЦИЙ
10:42 19.01.2022
Постановлением Совета министров и Национального банка Беларуси №30/1 от 18 января 2022 года установлен лимит объема эмиссии облигаций ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на 2022 год.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2022 определен в размере 2600 млн рублей.
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