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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ДОГОВОРА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПИТ В СИЛУ 28 ЯНВАРЯ


09:50 19.01.2022

С 28 января 2022 года вступит в силу новая редакция договора об использовании карточки ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заявление на обслуживание карточки (Приложение 2 к договору) дополнено возможностью подключиться к Консьерж-сервису.
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