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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОВЫСИЛО ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
10:04 18.01.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 4 от 10 января 2022 г. повышен тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тариф на услуги по транспортировке газа по системе распределительных трубопроводов установлен в размере 19,54 белорусского рубля за 1000 куб. м (ранее 18,61 рубля).
«Изменение тарифа связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат при оказании данной услуги», - отметили в ведомстве.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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