Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 4 от 10 января 2022 г. повышен тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тариф на услуги по транспортировке газа по системе распределительных трубопроводов установлен в размере 19,54 белорусского рубля за 1000 куб. м (ранее 18,61 рубля).

«Изменение тарифа связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат при оказании данной услуги», - отметили в ведомстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.