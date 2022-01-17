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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЛАН ПОДГОТОВКИ 29 ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА 2022 ГОД


13:08 17.01.2022

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №376-ОД от 29 декабря 2021 г. утвержден план подготовки проектов нормативных правовых актов на 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, в 2022 году запланирована работа над 29 проектами нормативных правовых актов. Среди них в том числе следующие проекты законов: «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Кроме того, предусмотрена работа с 5 постановлениями Совета министров и 21 постановлением
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