Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям № 344 от 30 декабря 2021 года утверждена эмблема Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзора).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, эмблема Госатомнадзора представляет собой стилизованное изображение розы ветров, выполненное в виде двух наложенных друг на друга четырехугольников, образующих восьмиугольную звезду. Стороны четырехугольника представляют собой вогнутые дуги. Четырехугольники оранжевые, нижние – с красной окантовкой, верхние — с синей. Оба четырехугольника обрамлены золотым кантом. В центре розы ветров в белом круге, обрамленном лентой Государственного флага Республики Беларусь, расположено стилизованное изображение атома лития синего цвета.

Эмблема Госатомнадзора является опознавательным знаком, указывающим на принадлежность работников и оборудования к Департаменту ядерной и радиационной безопасности.