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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНА ЭМБЛЕМА ГОСАТОМНАДЗОРА
11:58 17.01.2022
Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям № 344 от 30 декабря 2021 года утверждена эмблема Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзора).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, эмблема Госатомнадзора представляет собой стилизованное изображение розы ветров, выполненное в виде двух наложенных друг на друга четырехугольников, образующих восьмиугольную звезду. Стороны четырехугольника представляют собой вогнутые дуги. Четырехугольники оранжевые, нижние – с красной окантовкой, верхние — с синей. Оба четырехугольника обрамлены золотым кантом. В центре розы ветров в белом круге, обрамленном лентой Государственного флага Республики Беларусь, расположено стилизованное изображение атома лития синего цвета.
Эмблема Госатомнадзора является опознавательным знаком, указывающим на принадлежность работников и оборудования к Департаменту ядерной и радиационной безопасности.
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