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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ УКАЗА «ОБ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И ВОПРОСАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ»


10:32 17.01.2022

Министерство связи и информатизации Беларуси разработало проект указа «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, проектом указа предусматривается определить Минсвязи единым государственным регулятором в сфере цифрового развития, наделив его дополнительными функциями и переименовать в Министерство цифрового развития и связи, которое будет функционировать без увеличения штатной численности.

На министерство предлагается возложить следующие функции:

разработка нормативных правовых актов;

организация внедрения, развития и эксплуатации цифровых платформ и государственных информационных систем;

организация внедрения и масштабирование успешных IT-проектов (пилотных проектов);

участие в разработке содержания образовательных программ и повышения квалификации кадров по вопросам цифрового развития;

контроль за соблюдением единых требований к созданию цифровых платформ и государственных информационных систем, их совместимости, порядка формирования и использования информационных ресурсов.

Проектом указа предусмотрено:

определение отраслевых организаций, которые будут выполнять функции «офисы цифровизации» и отвечать за сопровождение (обеспечения стабильной работы) и развития отраслевых или региональных цифровых платформ и информационных систем;

изменение процедуры прохождения экспертизы IT-проектов;

создание условий для внедрения и масштабирования на всей территории Республики Беларусь IT-проектов.

В конечном итоге, это позволит ускорить:

процесс цифровых преобразований в реальном секторе экономике, в социальной сфере, ускорит цифровизацию регионов;

развитие платформы «Электронного правительства»;

для граждан будут созданы комфортные условия получение государственных административных процедур и электронных услуг через Единый портал электронных услуг;

для бизнеса станет возможным осуществление административных процедур и получение государственных услуг в электронном виде.
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