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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ УКАЗА «ОБ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И ВОПРОСАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
10:32 17.01.2022
Министерство связи и информатизации Беларуси разработало проект указа «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, проектом указа предусматривается определить Минсвязи единым государственным регулятором в сфере цифрового развития, наделив его дополнительными функциями и переименовать в Министерство цифрового развития и связи, которое будет функционировать без увеличения штатной численности.
На министерство предлагается возложить следующие функции:
разработка нормативных правовых актов;
организация внедрения, развития и эксплуатации цифровых платформ и государственных информационных систем;
организация внедрения и масштабирование успешных IT-проектов (пилотных проектов);
участие в разработке содержания образовательных программ и повышения квалификации кадров по вопросам цифрового развития;
контроль за соблюдением единых требований к созданию цифровых платформ и государственных информационных систем, их совместимости, порядка формирования и использования информационных ресурсов.
Проектом указа предусмотрено:
определение отраслевых организаций, которые будут выполнять функции «офисы цифровизации» и отвечать за сопровождение (обеспечения стабильной работы) и развития отраслевых или региональных цифровых платформ и информационных систем;
изменение процедуры прохождения экспертизы IT-проектов;
создание условий для внедрения и масштабирования на всей территории Республики Беларусь IT-проектов.
В конечном итоге, это позволит ускорить:
процесс цифровых преобразований в реальном секторе экономике, в социальной сфере, ускорит цифровизацию регионов;
развитие платформы «Электронного правительства»;
для граждан будут созданы комфортные условия получение государственных административных процедур и электронных услуг через Единый портал электронных услуг;
для бизнеса станет возможным осуществление административных процедур и получение государственных услуг в электронном виде.
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