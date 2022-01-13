В Беларуси с 1 апреля 2022 г. вводится обязательная сертификация нетабачной никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 8 от 6 января 2022 года, которым внесены изменения в постановление правительства № 849 от 21 октября 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, с 1 апреля 2022 г. нетабачные никотиносодержащие изделия орального способа потребления, никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения и электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем, будут подлежать обязательной сертификации. Следовательно, при обращении такой продукции на рынке республики обязательным будет наличие сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Исключение составляет данная продукция, изготовленная в республике или ввезенная на ее территорию до указанной даты.

Данные изменения в действующий перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – Перечень) внесены по предложениям республиканских органов государственного управления и результатам их обсуждения в установленном законодательством порядке.

Введение обязательной сертификации нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления и никотиносодержащих жидкостей для электронных систем курения вызвано необходимостью защиты жизни и (или) здоровья человека, поскольку реализуемая в республике продукция с неограниченным содержанием никотина в ней, а также отсутствие информации о вреде ее употребления является реальной угрозой жизни и здоровью человека.

Таким образом, возникла необходимость введения государственного регулирования оборота и потребления нетабачной никотиносодержащей продукции путем установления требований к информации, указываемой на потребительской упаковке данной продукции, наличию документов, подтверждающих ее безопасность, а также ограничения в ней на законодательном уровне содержания никотина.

Соответствующие технические требования, выработанные органами государственного управления и заинтересованными организациями, установлены непосредственно в Перечне.

Следует отметить, что никотиносодержащая продукция, а также наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, включены в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526. Однако технический регламент на эту продукцию не принят (разработка технического регламента Евразийского экономического союза начата в 2021 году Республикой Армения). Данный факт позволяет устанавливать обязательные требования по подтверждению соответствия в государствах – членах Евразийского экономического союза. Требования, установленные в Перечне, будут действовать до вступления в силу соответствующего технического регламента Евразийского экономического союза.

К слову, требования к содержанию никотина в никотиносодержащей продукции и ее обороту действуют в Казахстане, Российской Федерации, Молдове, странах Европейского союза.

В настоящее время в нашей республике проводятся работы по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий на оценку соответствия нетабачной никотиносодержащей продукции. В частности, планируют расширить свою область аккредитации РУП «Белорусский государственный институт метрологии» и РУП «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации».