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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ОБЪЕМЫ ГОСЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ НЕОБРАБОТАННЫХ ШКУР КРС НА 2022 ГОД


10:15 14.01.2022

Постановлением Совмина № 16 от 11 января 2022 года утвержден заказ на поставку необработанных шкур КРС для республиканских госнужд на 2022 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, всего планируется заготовить 920 тысяч шкур.

По областям задание распределилось следующим образом: Брестский облисполком – 216 тыс. штук; Минский – 201 тыс. штук; Гродненский – 190 тыс. штук; Гомельский – 126 тыс. штук; Витебский – 95 тыс. штук; Могилевский – 92 тыс. штук.

Концерн «Беллегпром» определен госзаказчиком по поставке кожевенного сырья.

Облисполкомам и «Беллегпрому» поручено обеспечить заключение договоров поставки сырья для республиканских госнужд и контроль за их исполнением.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия необходимо осуществлять ведение ведомственной отчетности «Отчет о производстве, отгрузке и остатках крупных необработанных шкур КРС» для юрлиц, осуществляющих производство (поставку) кожевенного сырья.
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