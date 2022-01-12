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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН БЕЛАРУСИ «О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
12:23 13.01.2022
Скорректирован Закон Беларуси от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности». Соответствующее решение закреплено Законом от 5 января 2021 г. № 147-З.
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено:
установление минимальных и максимальных сроков прохождения лицами, претендующими на приобретение статуса нотариуса, профессиональной стажировки в качестве стажера в нотариальной конторе, нотариальном бюро;
увеличение периода работы нотариуса в нотариальной конторе с двух до трех лет для возможности образования нотариального бюро;
уточнение полномочий на истребование и получение нотариусом от госорганов, иных организаций, ИП и нотариусов, в том числе из государственных информационных ресурсов (систем) в установленном законодательными актами порядке, сведений и (или) документов, необходимых для осуществления нотариальной деятельности;
уточнение порядка принятия решений Квалификационной комиссией по вопросам нотариальной деятельности об аннулировании свидетельства на осуществление нотариальной деятельности и прекращении осуществления нотариальной деятельности лицом, утратившим статус нотариуса;
исключение территориального принципа удостоверения договора об ипотеке земельного участка (граждане и юрлица будут вправе обращаться за удостоверением договоров об ипотеке земельного участка к любому нотариусу страны вне зависимости от места нахождения земельного участка);
корректировка порядка выдачи нотариусом свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, позволяющего сократить сроки его получения гражданами.
Также ряд изменений направлен на обеспечение:
публичного доступа к сведениям о фактах удостоверения доверенности и ее отмены должностными лицами загранучреждений;
соблюдения нотариусами, уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, должностными лицами загранучреждений, Белорусской нотариальной палатой законодательства о персональных данных.
Кроме того, законом № 147-З правительству предоставляются полномочия по определению: предельной численности нотариусов в Республике Беларусь; численности нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро.
Ранее для определения численности требовалось согласование с президентом.
Ожидается, что данное изменение позволит более гибко подходить к определению численности нотариусов в Республике Беларусь, а также упростить действующий порядок.
Правовым актом также предусмотрено исключение необходимости проверки нотариусом истечения срока предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению при установлении в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факта правопреемства, изменения наименования юридического лица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества гражданина.
«Установление нотариусом данных фактов будет осуществляться при условии, что представленные документы соответствуют законодательству и подтверждают бесспорность требования взыскателя (правопреемника взыскателя) к должнику (правопреемнику должника). Данное изменение направлено на обеспечение возможности реализации прав и обязанностей соответственно правопреемников взыскателей и должников», – сообщили в Министерстве юстиции.
Основные положения закона вступают в силу через 3 месяца после его официального опубликования.
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