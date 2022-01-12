Скорректирован Закон Беларуси от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности». Соответствующее решение закреплено Законом от 5 января 2021 г. № 147-З.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено:

установление минимальных и максимальных сроков прохождения лицами, претендующими на приобретение статуса нотариуса, профессиональной стажировки в качестве стажера в нотариальной конторе, нотариальном бюро;

увеличение периода работы нотариуса в нотариальной конторе с двух до трех лет для возможности образования нотариального бюро;

уточнение полномочий на истребование и получение нотариусом от госорганов, иных организаций, ИП и нотариусов, в том числе из государственных информационных ресурсов (систем) в установленном законодательными актами порядке, сведений и (или) документов, необходимых для осуществления нотариальной деятельности;

уточнение порядка принятия решений Квалификационной комиссией по вопросам нотариальной деятельности об аннулировании свидетельства на осуществление нотариальной деятельности и прекращении осуществления нотариальной деятельности лицом, утратившим статус нотариуса;

исключение территориального принципа удостоверения договора об ипотеке земельного участка (граждане и юрлица будут вправе обращаться за удостоверением договоров об ипотеке земельного участка к любому нотариусу страны вне зависимости от места нахождения земельного участка);

корректировка порядка выдачи нотариусом свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, позволяющего сократить сроки его получения гражданами.

Также ряд изменений направлен на обеспечение:

публичного доступа к сведениям о фактах удостоверения доверенности и ее отмены должностными лицами загранучреждений;

соблюдения нотариусами, уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, должностными лицами загранучреждений, Белорусской нотариальной палатой законодательства о персональных данных.

Кроме того, законом № 147-З правительству предоставляются полномочия по определению: предельной численности нотариусов в Республике Беларусь; численности нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро.

Ранее для определения численности требовалось согласование с президентом.

Ожидается, что данное изменение позволит более гибко подходить к определению численности нотариусов в Республике Беларусь, а также упростить действующий порядок.

Правовым актом также предусмотрено исключение необходимости проверки нотариусом истечения срока предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению при установлении в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факта правопреемства, изменения наименования юридического лица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества гражданина.

«Установление нотариусом данных фактов будет осуществляться при условии, что представленные документы соответствуют законодательству и подтверждают бесспорность требования взыскателя (правопреемника взыскателя) к должнику (правопреемнику должника). Данное изменение направлено на обеспечение возможности реализации прав и обязанностей соответственно правопреемников взыскателей и должников», – сообщили в Министерстве юстиции.

Основные положения закона вступают в силу через 3 месяца после его официального опубликования.