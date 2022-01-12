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УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ» НА 2022 ГОД

11:27 13.01.2022 Постановлением Совета министров и Национального банка Беларуси № 800/13 от 31 декабря 2021 года установлен лимит эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами» на 2022 год. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лимит эмиссии облигаций Агентства по управлению активами установлен в размере 1044,4 млн рублей.