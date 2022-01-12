Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 2 от 3 января 2022 г. изменены предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные топливные, реализуемые организациям, входящим в состав ГПО «Белтопгаз», а также иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, речь идет о ежегодной плановой корректировке этих цен. Она направлена на сокращение убыточности реализации нефтеперерабатывающими организациями произведенных углеводородных топливных газов на внутреннем рынке Беларуси.

При этом решение не касается цен на газ для населения.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.