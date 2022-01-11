ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНЫХ И СПРАВОК О ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ


11:34 12.01.2022

Постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты № 129/89 от 30 декабря 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, подпункт 3.3.3 пункта 3, подпункт 4.4. пункта 4 дополнены слова «клинической ординатуре» в связи с тем, что нормативный правовой акт, предусматривающий механизм реализации института резидентуры, до настоящего времени не принят и до его принятия продолжится профессиональная подготовка врачей-специалистов в клинической ординатуре.

Из пункта 37, подпункта 50.10 пункта 50 исключены ссылки на утратившие силу второй и третий абзацы части первой подпункта 3.2 пункта 3 постановления Совета министров № 208 от 8 апреля 2020 г.; часть вторая пункта 5, а также подпункт 46.2 дополнены в связи с необходимостью уточнения порядка выдачи и оформления листка нетрудоспособности (справки) в случае обращения пациента за медицинской помощью в организацию здравоохранения вне места жительства. Речь идёт о тех случаях, когда его лечащим врачом является руководитель (заместитель руководителя) организации здравоохранения, председатель ВКК – с разрешения лица, определенного приказом руководителя данной организации.

В пункт 30 внесены изменения с целью урегулирования вопросов выдачи листков нетрудоспособности (справок) лицам осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет. В действующей редакции инструкции не учтены безработные женщины, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет, но согласно статье 2 Закона Республики Беларусь «О занятости населения» относятся к категории занятых граждан.

Данные изменения позволят обеспечить одинаковый поход по вопросам выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в семьях, в которых: женщина, находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (статья 185 Трудового кодекса Республики Беларусь); женщина не работает, осуществляет уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

И в том и другом случае иному лицу по уходу за больным ребенком в этих семьях будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2022
валюта курс
EUR 2.9243
USD 2.5774
RUB 3.4443
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9243 -0.0017
USD 2.5774 -0.0055
RUB 3.4443 +0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9250
USD 2.5660 2.5740
RUB 3.4400 3.4550
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1380
EUR/RUB 84.4000 85.0000
USD/RUB 74.3000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте