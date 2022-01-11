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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНЫХ И СПРАВОК О ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
11:34 12.01.2022
Постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты № 129/89 от 30 декабря 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, подпункт 3.3.3 пункта 3, подпункт 4.4. пункта 4 дополнены слова «клинической ординатуре» в связи с тем, что нормативный правовой акт, предусматривающий механизм реализации института резидентуры, до настоящего времени не принят и до его принятия продолжится профессиональная подготовка врачей-специалистов в клинической ординатуре.
Из пункта 37, подпункта 50.10 пункта 50 исключены ссылки на утратившие силу второй и третий абзацы части первой подпункта 3.2 пункта 3 постановления Совета министров № 208 от 8 апреля 2020 г.; часть вторая пункта 5, а также подпункт 46.2 дополнены в связи с необходимостью уточнения порядка выдачи и оформления листка нетрудоспособности (справки) в случае обращения пациента за медицинской помощью в организацию здравоохранения вне места жительства. Речь идёт о тех случаях, когда его лечащим врачом является руководитель (заместитель руководителя) организации здравоохранения, председатель ВКК – с разрешения лица, определенного приказом руководителя данной организации.
В пункт 30 внесены изменения с целью урегулирования вопросов выдачи листков нетрудоспособности (справок) лицам осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет. В действующей редакции инструкции не учтены безработные женщины, которые осуществляют уход за ребенком в возрасте до 3 лет, но согласно статье 2 Закона Республики Беларусь «О занятости населения» относятся к категории занятых граждан.
Данные изменения позволят обеспечить одинаковый поход по вопросам выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в семьях, в которых: женщина, находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (статья 185 Трудового кодекса Республики Беларусь); женщина не работает, осуществляет уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
И в том и другом случае иному лицу по уходу за больным ребенком в этих семьях будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности.
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