Постановлением Министерства здравоохранения № 126 от 21 декабря 2021 г. урегулированы вопросы проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена инструкция, которой установлен порядок проведения РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» комплекса предварительных технических работ, связанных с проведением экспертиз для: подтверждения соответствия стратегически важного лекарственного препарата требованиям безопасности, эффективности и качества; определения возможности экстренного применения стратегического препарата.

Такой комплекс работ предшествует госрегистрации стратегического препарата, осуществляемой: по стандартной процедуре; условно; условно для экстренного применения; в упрощенном порядке.

Действие инструкции не распространяется на комплекс предварительных работ, предшествующий госрегистрации лекарственных средств:

в соответствии с Положением о порядке и условиях осуществления государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств, утвержденным постановлением Совета министров № 254 от 1 апреля 2015 г.;

в упрощенном порядке в соответствии с Положением об упрощенном порядке осуществления государственной регистрации лекарственных средств, утвержденным постановлением Совета министров № 191 от 1 апреля 2020 г.

Также правовым актом установлен перечень документов, составляющих регистрационное досье стратегически важного лекарственного препарата.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.