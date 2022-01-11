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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЛАН НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК ЗА РУБЕЖОМ НА 2022 ГОД


14:35 11.01.2022

Постановлением Совета министров № 753 от 24 декабря 2021 года утвержден план национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь в иностранных государствах на 2022 год.

Согласно плану, в первом полугодии планируется организовать национальные экспозиции на международной выставке инноваций HI-TECH в Санкт-Петербурге (Россия), международной выставке-ярмарке Agrishow в Рибейран-Прету (Бразилия), международной выставке Vietnam Expo в Ханое (Вьетнам), международной выставке Kenya International Trade Exhibition в Найроби (Кения) и международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Iran Agrofood в Тегеране (Иран).

Во втором полугодии белорусские экспозиции будут представлены на международной выставке Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо (Зимбабве), международной выставке Import Goods Fair в Сеуле (Южная Корея), международной выставке Ulaanbaatar Partnership в Улан-Баторе (Монголия), международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле (Турция), пятой Китайской международной выставке импорта в Шанхае (Китай), международной выставке индустрии гостеприимства Hospitality Qatar в Дохе (Катар) и Индийской международной торговой выставке India International Trade Fair в Нью-Дели (Индия).
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