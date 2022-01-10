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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ СЭЗ В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
12:46 11.01.2022
Закон Республики Беларусь № 143-З, которым вносятся изменения в закон от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах» принят 31 декабря 2021 г.
Согласно внесенным изменениям, президентом будут приниматься решения о создании, продлении срока функционирования и досрочной ликвидации СЭЗ.
Вопросы определения границ СЭЗ, а также принятие решений об их изменении теперь будут входить в полномочия Совета министров (ранее решение об изменении границ свободной экономической зоны принималось на уровне главы государства).
Также уточнен порядок изменения границ СЭЗ. В частности, положениями закона предусмотрено, что решение об изменении границ СЭЗ при включении в ее границы территорий, на которых расположены земельные участки, относящиеся к сельскохозяйственным землям сельскохозяйственного назначения, лесным землям лесного фонда (природоохранным, рекреационно-оздоровительным и защитным лесам), принимается Советом министров по согласованию с президентом.
Закон № 143-З направлен на совершенствование правового регулирования функционирования свободных экономических зон в целях создания условий для ускорения процесса реализации новых инвестиционных договоров.
Как сообщает Национальный правовой портал, основные положения закона вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
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