Закон Республики Беларусь № 143-З, которым вносятся изменения в закон от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах» принят 31 декабря 2021 г.

Согласно внесенным изменениям, президентом будут приниматься решения о создании, продлении срока функционирования и досрочной ликвидации СЭЗ.

Вопросы определения границ СЭЗ, а также принятие решений об их изменении теперь будут входить в полномочия Совета министров (ранее решение об изменении границ свободной экономической зоны принималось на уровне главы государства).

Также уточнен порядок изменения границ СЭЗ. В частности, положениями закона предусмотрено, что решение об изменении границ СЭЗ при включении в ее границы территорий, на которых расположены земельные участки, относящиеся к сельскохозяйственным землям сельскохозяйственного назначения, лесным землям лесного фонда (природоохранным, рекреационно-оздоровительным и защитным лесам), принимается Советом министров по согласованию с президентом.

Закон № 143-З направлен на совершенствование правового регулирования функционирования свободных экономических зон в целях создания условий для ускорения процесса реализации новых инвестиционных договоров.

Как сообщает Национальный правовой портал, основные положения закона вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.