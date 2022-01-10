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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ В МАЛОЛИТРАЖНЫХ БАЛЛОНАХ


10:51 11.01.2022

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 1 от 3 января 2022 г. изменены цены за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

«Изменение цены на газ для заправки в малолитражные баллоны проводится ежегодно в плановом порядке и обусловлено компенсацией газоснабжающим организациям роста стоимости приобретаемого газа», - говорится в сообщении МАРТ.

При этом в нем не указываются новые цены, но обращается внимание, что постановление не затрагивает регулируемые цены на газ в баллонах емкостью 50 литров (21 кг), пользующихся наибольшим спросом у населения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, в последний раз цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, повышали с 1 апреля 2021 года на 11 копеек до 1,26 рубля за 1 кг.
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