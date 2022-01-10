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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2022 ГОД
09:53 11.01.2022
Постановлением Совета министров№ 10 от 6 января 2022 г. утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2022 году.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включены такие проекты как:
Брестская область – генеральные планы Барановичей и города-спутника Жабинка, схемы комплексной территориальной организации Березовского и Малоритского районов;
Витебская область – генеральные планы Витебска, Новополоцка, специального туристско-рекреационного парка «Браславский», схема комплексной территориальной организации Докшицкого района;
Гомельская область – генеральный план Гомеля, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и др.;
Гродненская область – генеральный план курорта республиканского значения «Новоельня», генеральный план специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», схемы комплексной территориальной организации Волковысского и Щучинского районов и др.;
Минская область – генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Вилейка», детальный план свободной экономической зоны «Минск», участок № 10, район «Фаниполь» и др.;
Могилевская область – генеральный план Могилева, генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Чигиринка» и др.
Всего в перечень включено 26 градостроительных проектов.
Согласно документу, финансирование разработки градостроительных проектов осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на эти цели Министерству архитектуры и строительства в республиканском бюджете на 2022 год.
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