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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2022 ГОД


09:53 11.01.2022

Постановлением Совета министров№ 10 от 6 января 2022 г. утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2022 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включены такие проекты как:

Брестская область – генеральные планы Барановичей и города-спутника Жабинка, схемы комплексной территориальной организации Березовского и Малоритского районов;

Витебская область – генеральные планы Витебска, Новополоцка, специального туристско-рекреационного парка «Браславский», схема комплексной территориальной организации Докшицкого района;

Гомельская область – генеральный план Гомеля, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и др.;

Гродненская область – генеральный план курорта республиканского значения «Новоельня», генеральный план специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», схемы комплексной территориальной организации Волковысского и Щучинского районов и др.;

Минская область – генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Вилейка», детальный план свободной экономической зоны «Минск», участок № 10, район «Фаниполь» и др.;

Могилевская область – генеральный план Могилева, генеральный план зоны отдыха республиканского значения «Чигиринка» и др.

Всего в перечень включено 26 градостроительных проектов.

Согласно документу, финансирование разработки градостроительных проектов осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на эти цели Министерству архитектуры и строительства в республиканском бюджете на 2022 год.
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