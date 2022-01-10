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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАЗДНЕН ОДИН ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
15:52 10.01.2022
Толочинским районным Советом депутатов 29 декабря принято решение № 183 об упразднении сельского населенного пункта Толочинского района Витебской области.
Как сообщает Национальный правовой портал, упразднена деревня Пищакино Оболецкого сельсовета Толочинского района.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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