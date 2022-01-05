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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ВНЕС ПРИВИВКУ ПРОТИВ COVID-19 ДЛЯ ДЕТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК

15:58 06.01.2022 Постановлением Министерства здравоохранения № 132 от 30 декабря 2021 г. внесены изменения в ведомственное постановление № 42от 17 мая 2018 г. Как сообщает Национальный правовой портал, перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнен прививкой против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.