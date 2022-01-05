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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


13:21 06.01.2022

Нацбанк Беларуси подвел итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «О лизинговой деятельности».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предложено регламентировать:

вопросы осуществления лизинговой деятельности;

требования к форме и содержанию договора финансовой аренды;

требования к размещению лизинговой организацией информации об осуществляемой ею лизинговой деятельности;

основные права и обязанности лизингодателей и лизингополучателей.

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения с 17 по 27 декабря 2021 г. можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

В ходе обсуждения поступило 32 замечания и предложения от пяти участников.

Большая часть замечаний и предложений касается вопросов расширения полномочий Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности, контроля за соблюдением законодательства о лизинговой деятельности, а также норм, направленных на защиту прав потребителей услуг, оказываемых лизинговыми организациями, и ограничение долговой нагрузки на лизингополучателей.
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