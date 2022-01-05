|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13:21 06.01.2022
Нацбанк Беларуси подвел итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «О лизинговой деятельности».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предложено регламентировать:
вопросы осуществления лизинговой деятельности;
требования к форме и содержанию договора финансовой аренды;
требования к размещению лизинговой организацией информации об осуществляемой ею лизинговой деятельности;
основные права и обязанности лизингодателей и лизингополучателей.
Организатор общественного обсуждения – Национальный банк Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения с 17 по 27 декабря 2021 г. можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
В ходе обсуждения поступило 32 замечания и предложения от пяти участников.
Большая часть замечаний и предложений касается вопросов расширения полномочий Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности, контроля за соблюдением законодательства о лизинговой деятельности, а также норм, направленных на защиту прав потребителей услуг, оказываемых лизинговыми организациями, и ограничение долговой нагрузки на лизингополучателей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2022
Курсы в банках
на 05.01.2022
Конвертация в банках
на 05.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте