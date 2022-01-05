Постановлением Совета министров № 2 от 3 января 2022 г. установлен предельный размер расходов на ведение дела по добровольному страхованию дополнительной накопительной пенсии.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предельный размер расходов на ведение дела по добровольному страхованию дополнительной накопительной пенсии на 2022 год установлен на уровне 7,5% от суммы страховых взносов по данному виду страхования.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2022 г.