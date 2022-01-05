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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСУДАРСТВО ЧАСТИЧНО ВОЗМЕСТИТ НАСЕЛЕНИЮ РАСХОДЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
12:16 05.01.2022
Постановлением Совета министров № 796 от 31 декабря утверждено Положение, которым определяется порядок частичного возмещения средств физическим лицам, участвовавшим в финансировании реконструкции распределительных электрических сетей энергоснабжающих организаций в индивидуальной жилой застройке (электрические сети), при подключении к данным электрическим сетям электроустановок новых потребителей электрической энергии (частичное возмещение средств).
Как сообщает Национальный правовой портал, его действие не распространяется на отношения по:
реконструкции потребителями электрической энергии электроустановок, подключение которых к электрическим сетям не приводит к росту электрической нагрузки в электрических сетях;
строительству новых участков электрических сетей, присоединяемых к электрическим сетям, реконструированным с привлечением средств физических лиц.
Положением определено, что частичное возмещение средств производится новыми потребителями электрической энергии по решениям рай-, горисполкомов, местных администраций районов в Минске (местные исполнительные и распорядительные органы).
Размер такого возмещения рассчитывается энергоснабжающими организациями по запросу местных исполнительных и распорядительных органов, направляемому при обращении новых потребителей электрической энергии за осуществлением административных процедур по выдаче:
разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке;
решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений пятого класса сложности.
Частичное возмещение средств производится новыми потребителями электрической энергии путем перечисления рассчитанной суммы возмещаемых средств:
на текущие (расчетные) банковские счета потребительских кооперативов;
на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, принимавших участие в финансировании реконструкции электрических сетей, либо иным не противоречащим законодательству способом, при отсутствии потребительских кооперативов.
Постановлением также утверждено Положение о порядке организации проектирования и реконструкции распределительных электрических сетей.
Документ вступает в силу с 8 января 2022 г.
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