31 декабря 2021 г. подписан Закон Республики Беларусь № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», которым в частности, внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено изложение в новой редакции положений статьи 10 Кодекса, согласно которой в особые режимы налогообложения, применяемые для плательщиков, включается налог на профессиональный доход. Одновременно Кодекс дополняется главой 40 «Налог на профессиональный доход», в которой определяются все элементы обложения данным налогом.

Согласно определению, профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают иных лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, если иное не установлено законодательными актами.

Объектом налогообложения налогом на профессиональный доход признается профессиональный доход, полученный:

от источников в Республике Беларусь, источников за пределами Республики Беларусь, а также в отношении имущества, расположенного на территории Республики Беларусь, плательщиками – гражданами Республики Беларусь;

от источников в Республике Беларусь, а также в отношении имущества, расположенного на территории Республики Беларусь, иными плательщиками.

Уплата налога на профессиональный доход заменяет уплату:

подоходного налога с физических лиц, сбора за осуществление ремесленной деятельности;

обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для физических лиц, признаваемых в установленном законодательством порядке плательщиками обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (пункт 1 статьи 380 Кодекса).

Ставки налога на профессиональный доход устанавливаются в следующих размерах:

10% – в отношении доходов, полученных плательщиками от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, если иное не предусмотрено абзацем третьим данной статьи;

20% – в отношении доходов, превысивших в пределах календарного года 60 тыс. белорусских рублей и полученных от белорусских организаций и (или) белорусских ИП, независимо от размера примененного налогового вычета, пунктом 1 статьи 3813 Кодекса.

Необходимо отметить, что изменения, касающиеся применения налога на профессиональный доход, вступают в силу с 1 января 2023 г.

С этой же даты утрачивает действие сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В Кодекс также вносятся изменения, которыми:

уточняются положения, определяющие порядок признания физических лиц налоговыми резидентами Республики Беларусь;

дополняются обязанности плательщика, в том числе предусматриваются обязанности иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров, по постановке на учет, исчислению и уплате налога на добавленную стоимость;

конкретизируются нормы, определяющие:

порядок взаимодействия налоговых органов с плательщиком;

правила ведения личного кабинета плательщика;

принудительного исполнения налогового обязательства, взыскания пеней.

Предусмотрено расширение способов взаимодействия между плательщиками и налоговыми органами посредством электронных сервисов:

устанавливается электронный способ регистрации физическим лицом личного кабинета плательщика путем заполнения сведений на официальном сайте МНС;

расширяется перечень категорий плательщиков, обязанных представлять налоговые декларации (расчеты) в налоговые органы в виде электронного документа;

закрепляется положение об осуществлении электронного документооборота через приложение «Налог на профессиональный доход».

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся порядка проведения камеральной проверки (Кодекс дополняется статьей 731, определяющей порядок и основания проведения камеральной проверки соответствия расходов доходам физического лица).

Вносится и ряд изменений в Особенную часть Кодекса.

В частности, расширяется перечень подакцизных товаров за счет включения в него жидкостей для электронных систем курения и нетабачных никотиносодержащих изделий и устанавливаются ставки акцизов на данные виды товаров.

Повышаются ставки ряда налогов.

Вносятся изменения, которыми корректируется порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе налогообложения (упрощенная система) на 2022 год.

Так, в 2022 году не вправе применять упрощенную систему:

организации, реорганизованные путем присоединения к ним других организаций, в любом из случаев, установленных в подпункте 2.6 пункта 2 статьи 324 Кодекса;

ИП, оказывающие услуги, за исключением туристической деятельности, деятельности в сфере здравоохранения, деятельности сухопутного транспорта, услуг по общественному питанию, а также деятельности в области компьютерного программирования.

При этом вправе перейти на применение упрощенной системы организации, у которых численность работников в среднем за первые девять месяцев года, предшествующего календарному году, в котором они претендуют начать применение такой системы, не превышает 50 человек и валовая выручка нарастающим итогом за эти девять месяцев составляет не более Br 1 612 500.

В 2022 году установлены также ставки налога при упрощенной системе налогообложения:

6% для организаций и ИП;

16% для организаций и ИП в отношении внереализационных доходов, указанных соответственно в подпункте 3.7 пункта 3 статьи 174 и подпункте 9.10 пункта 9 статьи 205 Кодекса, а также для ИП в отношении валовой выручки, полученной ими от коммерческих (за исключением акционерных обществ) и (или) некоммерческих организаций, руководителями, участниками, собственниками имущества которых являются эти индивидуальные предприниматели и (или) лица, состоящие с этими индивидуальными предпринимателями в отношениях близкого родства или свойства.

С 1 января 2023 г., согласно внесенным в Кодекс изменениям, меняется порядок применения налогоплательщиками указанной системы налогообложения и размер ставки налога.

Положениями закона сокращаются некоторые налоговые льготы и устанавливаются новые льготы по налогам, сборам (пошлинам). В частности, упорядочивается предоставление льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу в отношении плательщиков – физических лиц.