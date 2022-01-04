Постановлением Совмина № 786 от 31 декабря 2021 года определены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских госнужд на 2022 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, зерна по госзаказу предусматривается закупить 811,4 тыс. т: пшеницы – 530 тыс. т, ржи – 185,7 тыс. т, овса – 36 тыс. т, гречихи – 30 тыс. т, ячменя – 19,7 тыс. т и проса – 10 тыс. т.

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2022 год – 22 тыс. т.

Сахарной свеклы предстоит поставить 3,1 млн т, пивоваренного ячменя – 100 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд – 20 тыс. т.

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2022 год утвержден для концерна «Белгоспищепром» на уровне 85 тыс. т.