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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСНУЖД НА 2022 ГОД
17:00 04.01.2022
Постановлением Совмина № 786 от 31 декабря 2021 года определены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских госнужд на 2022 год.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, зерна по госзаказу предусматривается закупить 811,4 тыс. т: пшеницы – 530 тыс. т, ржи – 185,7 тыс. т, овса – 36 тыс. т, гречихи – 30 тыс. т, ячменя – 19,7 тыс. т и проса – 10 тыс. т.
Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2022 год – 22 тыс. т.
Сахарной свеклы предстоит поставить 3,1 млн т, пивоваренного ячменя – 100 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд – 20 тыс. т.
Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2022 год утвержден для концерна «Белгоспищепром» на уровне 85 тыс. т.
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