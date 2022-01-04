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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ


13:41 04.01.2022

Постановлением Совета министров № 777 от 30 декабря 2021 года определены нормативы расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений образования.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, норматив расходов на обучение и воспитание одного человека в учреждениях профессионально-технического образования составляет 3838,2 рубля, среднего специального - 3346,14 рубля в год.

В учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа - 2257,07 рубля, в сельских населенных пунктах - 5154,79 рубля в год. В учреждениях дошкольного образования, расположенных в городах, поселках городского типа - 2723,84 рубля, в сельских населенных пунктах - 3632,16 рубля.

Кроме того, предусмотрено применение корректирующих коэффициентов к нормативу в зависимости от формы получения образования, специальности, численности обучающихся и других факторов.

Норматив включает расходы на оплату труда педагогических и иных работников, обеспечение образовательной деятельности (приобретение литературы, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг, другие текущие расходы).

Основные положения постановления вступили в силу с 1 января 2022 года.
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