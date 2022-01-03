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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ НА 2022 ГОД
12:45 04.01.2022
Постановлением Совета министров № 795 от 31 декабря 2021 г. установлены ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, размеры ставок дифференцированы в зависимости от глубины обработки продукции.
В частности, установлены единые ставки вывозных таможенных пошлин в размере:
100 евро за 1 куб. метр для круглых лесоматериалов, пиломатериалов всех пород шириной не менее 100 мм и толщиной не менее 100 мм, необрезную пилопродукцию всех пород толщиной более 50 мм;
15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. метр для необрезных пиломатериалов всех пород толщиной менее 50 мм;
5% от таможенной стоимости, но не менее 5 евро за 1 куб. метр для обрезной пилопродукции хвойных пород;
2% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 куб. метр для обрезной строганной пилопродукции хвойных пород;
35% от таможенной стоимости, но не менее 10 евро за 1 куб. метр для щепы;
7,5% от таможенной стоимости для древесно-стружечных шлифованных и ориентированно-стружечных плит;
5% от таможенной стоимости для плит с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичных плит, а также плит древесно-волокнистых;
2% от таможенной стоимости для фанеры клееной, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины.
По мнению Минлесхоза, принятие постановления Совмина № 795 позволит стимулировать углубление переработки в стране и, как следствие, производить и экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
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