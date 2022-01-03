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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД УКАЗОВ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ
12:09 04.01.2022
Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в ряд указов в сфере молодежной политики и использования грантов президента, сообщает его пресс-служба.
В частности, внесены изменения в указ № 367 от 11 августа 2005 года, № 425 от 13 сентября 2013 года и № 559 от 17 декабря 2012 года.
В соответствии с документом расширяются направления использования грантов президента. Наряду со сферами науки, образования, здравоохранения и культуры гранты будут предоставляться в области молодежной политики - всего до 100 грантов (до 20 в каждой сфере - науке, образовании, здравоохранении, культуре, молодежной политике).
Также актуализируются составы Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий президента талантливым молодым ученым и Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре.
Ожидается, что «реализация указа будет способствовать стимулированию продвижения молодежных проектов, повышению роли молодых граждан в реализации задач государственной молодежной политики».
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