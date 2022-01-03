Постановлением правительства № 779 от 30 декабря 2021 г. утверждено Положение, определяющее порядок формирования «Реестра рекламораспространителей», состав включаемых в него сведений, а также порядок взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций по вопросам его ведения.

Как сообщает Национальный правовой портал, ведение реестра осуществляется на принципах полноты и достоверности содержащихся в нем сведений, оперативности и точности предоставления сведений.

МАРТ является владельцем ресурса. При его формировании и ведении ведомство:

определяет программно-технические средства ведения реестра;

обеспечивает актуализацию и хранение сведений;

включает сведения в реестр, вносит изменения в такие сведения, исключает сведения из него;

обеспечивает выполнение требований законодательства о защите информации;

назначает должностных лиц, ответственных за формирование и ведение реестра;

осуществляет иные функции по формированию и ведению реестра.

В реестр включаются следующие сведения о рекламораспространителе:

полное наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);

учетный номер плательщика либо идентификационный код (номер) плательщика или его аналог в стране регистрации (при наличии) рекламораспространителя;

название и вид СМИ, выпуск и производство которого осуществляет рекламораспространитель (если рекламораспространителем является юридическое лицо, на которое возложены функции редакции СМИ).

Положением также определен порядок внесения изменений в сведения, включенные в реестр, а также исключения сведений и предоставления информации из него.

Создание государственного информационного ресурса «Реестр рекламораспространителей» предусмотрено указом № 426 от 2 ноября 2021 г., в котором сказано, что оказание услуг по размещению (распространению) рекламы рекламораспространителем, не включенным в реестр, является незаконным и запрещается

Основные положения указа вступили в силу с 1 января 2022 г.