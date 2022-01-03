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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД
09:41 04.01.2022
Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2022 год", сообщает его пресс-служба.
«Бюджет страны и расчетные показатели по бюджетам областей и Минска на 2022 год разработаны на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию Беларуси с учетом складывающейся экономической ситуации», - говорится в комментарии.
Доходы республиканского бюджета на 2022 год прогнозируются в сумме Br27,8 млрд. При этом сохранится социальная направленность расходов бюджета - значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, другие выплаты, а также на выполнение государственных социальных стандартов.
Подписаны также законы "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год" и "Об изменении законов по вопросам налогообложения".
«Изменения и дополнения в Налоговый кодекс ориентированы преимущественно на решение практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового администрирования», - отмечается в сообщении.
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