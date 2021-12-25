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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СРОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ НА УСЛУГИ АВТОШКОЛ ПРОДЛЕН ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА


11:00 29.12.2021

В Беларуси согласно постановлению Совмина от 21 октября 2016 г. № 849 услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств подлежат обязательной сертификации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, постановлением Госстандарта от 31 августа 2020 г. № 46 взамен государственных стандартов СТБ 2191.1-2011 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 1. Основные требования» и СТБ 2191.2-2011 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 2. Требования к проведению экзаменов в учебных организациях», определявших требования к оказанию таких услуг, были введены в действие их новые версии: СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020.

В СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020 не содержится существенных изменений требований, влияющих на безопасность оказания услуг, которые можно было бы отнести к несоответствиям, при наличии которых оказание услуг является невозможным. Данные стандарты не вводят новые технические требования в отношении сертифицированных услуг, а лишь уточняют их.

В этой связи отсутствуют основания для приостановления либо отмены выданных субъектам хозяйствования сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, установленные Законом Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» (статья 28, пункты 1, 2). Положения данного закона в данном случае позволяют органам по сертификации провести переоформление сертификатов соответствия в плановом порядке.

Госстандартом было принято решение о замене сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств по СТБ 2191.1-2011 и СТБ 2191.2-2011 на сертификаты по СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020 при проведении плановых или внеплановых периодических оценок сертифицированных услуг.

С учетом сроков действия выданных сертификатов соответствия, а также периодичности проведения указанных выше оценок срок для замены сертификатов соответствия продлен до 1 сентября 2022 г.
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