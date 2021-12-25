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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБНАРОДОВАН ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
12:33 28.12.2021
На сайте Национального правового интернет-портала 27 декабря обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.
Мнения граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, а также возможные предложения направляются в Национальный центр правовой информации: по электронной почте ; посредством заполнения электронной формы, находящейся на Национальном правовом интернет-портале по адресу https://sbor.pravo.by; в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой "Конституция".
Скачать проект изменений Конституции Республики Беларусь https://president.gov.by/ru/events/proekt-izmeneniy-konstitucii-respubliki-belarus-dlya-vsenarodnogo-obsuzhdeniya
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