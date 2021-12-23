|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ НА 2022 ГОД
12:46 24.12.2021
Александр Лукашенко 23 декабря подписал Указ №508 «Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год». Об этом сообщается на сайте президента.
Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.
В 2022 году планируется подготовить 28 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы («О Всебелорусском народном собрании», «О страховой деятельности», «О лизинговой деятельности», «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии»), так и направленные на системную актуализацию действующих законов. Из запланированных к подготовке проектов законов 21 законопроект будет внесен в парламент правительством.
Кроме того, планом предусматривается подготовка концепции Кодекса о здравоохранении.
Согласно плану предполагается также подготовка 5 указов президента, в том числе «О кибербезопасности».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2021
Курсы в банках
на 24.12.2021
Конвертация в банках
на 24.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте