Александр Лукашенко 23 декабря подписал Указ №508 «Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год». Об этом сообщается на сайте президента.

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.

В 2022 году планируется подготовить 28 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы («О Всебелорусском народном собрании», «О страховой деятельности», «О лизинговой деятельности», «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии»), так и направленные на системную актуализацию действующих законов. Из запланированных к подготовке проектов законов 21 законопроект будет внесен в парламент правительством.

Кроме того, планом предусматривается подготовка концепции Кодекса о здравоохранении.

Согласно плану предполагается также подготовка 5 указов президента, в том числе «О кибербезопасности».