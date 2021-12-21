Детей в возрасте 12-17 лет можно будет привить против COVID-19. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2021 №1615.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.

Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.

В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель Китайская Народная Республика.

Прививочная компания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года.