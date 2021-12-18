НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОПРЕДЕЛЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДО 2025 ГОДА

18:02 20.12.2021 Постановлением Совета министров № 722 от 15 декабря 2021 г. определен комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021–2025 годы. Как сообщает Национальный правовой портал, всего в перечне 107 мероприятий, в числе которых: развитие ГУ «Национальный детский технопарк» и сети центров технического творчества детей и молодежи, укрепление их материально-технической и кадровой базы; развитие сети отраслевых лабораторий и центров коллективного пользования оборудованием; создание и организация деятельности ассоциации субъектов инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства; развитие Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в качестве площадки для организации инновационных производств; создание и развитие в Китайско-белорусском инновационном центре коммерциализации научно-технических достижений индустриального парка системы научно-экспертного наставничества (менторства) для инновационных проектов субъектов инновационной деятельности индустриального парка; развитие Парка высоких технологий в качестве площадки для организации инновационных производств, оказание содействия в создании и развитии высокотехнологичных стартапов; предоставление потребителям права на осуществление процедуры закупки из одного источника инновационной продукции, созданной в рамках научно-технических программ и госпрограммы; формирование института заместителя научного руководителя задания научно-технической программы из числа молодых ученых; развитие деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» (интеграция науки, образования и предпринимательства); закрепление в национальном законодательстве норм, обеспечивающих сбалансированное соотношение между рисками и ответственностью для ученых при выполнении прикладных научных исследований и разработок в рамках научно-технических программ; разработка государственных стандартов в области инновационного менеджмента; формирование системы правового регулирования, направленной на обеспечение перехода к цифровой трансформации национальной экономики; формирование нормативной правовой базы в области кластерного развития экономики; развитие межгосударственного научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках Союзного государства, Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза; создание системы нормативного правового обеспечения электронных научных и научно-технических изданий, включая актуализацию действующих нормативных правовых актов и разработку рекомендаций по изданию электронных материалов научно-технической информации (НТИ); создание республиканского портала НТИ, объединяющего национальные информационные ресурсы по научной и научно-технической деятельности; создание цифровых платформ в научной отрасли и их информационное взаимодействие, в том числе создание национальной информационной платформы электронного издательства научных и научно-технических