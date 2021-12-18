ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДО 2025 ГОДА


18:02 20.12.2021

Постановлением Совета министров № 722 от 15 декабря 2021 г. определен комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021–2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой портал, всего в перечне 107 мероприятий, в числе которых:

развитие ГУ «Национальный детский технопарк» и сети центров технического творчества детей и молодежи, укрепление их материально-технической и кадровой базы;

развитие сети отраслевых лабораторий и центров коллективного пользования оборудованием;

создание и организация деятельности ассоциации субъектов инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства;

развитие Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в качестве площадки для организации инновационных производств;

создание и развитие в Китайско-белорусском инновационном центре коммерциализации научно-технических достижений индустриального парка системы научно-экспертного наставничества (менторства) для инновационных проектов субъектов инновационной деятельности индустриального парка;

развитие Парка высоких технологий в качестве площадки для организации инновационных производств, оказание содействия в создании и развитии высокотехнологичных стартапов;

предоставление потребителям права на осуществление процедуры закупки из одного источника инновационной продукции, созданной в рамках научно-технических программ и госпрограммы;

формирование института заместителя научного руководителя задания научно-технической программы из числа молодых ученых;

развитие деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» (интеграция науки, образования и предпринимательства);

закрепление в национальном законодательстве норм, обеспечивающих сбалансированное соотношение между рисками и ответственностью для ученых при выполнении прикладных научных исследований и разработок в рамках научно-технических программ;

разработка государственных стандартов в области инновационного менеджмента;

формирование системы правового регулирования, направленной на обеспечение перехода к цифровой трансформации национальной экономики;

формирование нормативной правовой базы в области кластерного развития экономики;

развитие межгосударственного научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках Союзного государства, Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;

создание системы нормативного правового обеспечения электронных научных и научно-технических изданий, включая актуализацию действующих нормативных правовых актов и разработку рекомендаций по изданию электронных материалов научно-технической информации (НТИ);

создание республиканского портала НТИ, объединяющего национальные информационные ресурсы по научной и научно-технической деятельности;

создание цифровых платформ в научной отрасли и их информационное взаимодействие, в том числе создание национальной информационной платформы электронного издательства научных и научно-технических
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2021
валюта курс
EUR 2.8683
USD 2.5321
RUB 3.4376
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8582 -0.0101
USD 2.5374 +0.0053
RUB 3.4163 -0.0213
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8530 2.8590
USD 2.5340 2.5390
RUB 3.4100 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1280
EUR/RUB 83.5000 83.8000
USD/RUB 74.1000 74.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте