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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДО 2025 ГОДА
18:02 20.12.2021
Постановлением Совета министров № 722 от 15 декабря 2021 г. определен комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021–2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой портал, всего в перечне 107 мероприятий, в числе которых:
развитие ГУ «Национальный детский технопарк» и сети центров технического творчества детей и молодежи, укрепление их материально-технической и кадровой базы;
развитие сети отраслевых лабораторий и центров коллективного пользования оборудованием;
создание и организация деятельности ассоциации субъектов инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства;
развитие Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в качестве площадки для организации инновационных производств;
создание и развитие в Китайско-белорусском инновационном центре коммерциализации научно-технических достижений индустриального парка системы научно-экспертного наставничества (менторства) для инновационных проектов субъектов инновационной деятельности индустриального парка;
развитие Парка высоких технологий в качестве площадки для организации инновационных производств, оказание содействия в создании и развитии высокотехнологичных стартапов;
предоставление потребителям права на осуществление процедуры закупки из одного источника инновационной продукции, созданной в рамках научно-технических программ и госпрограммы;
формирование института заместителя научного руководителя задания научно-технической программы из числа молодых ученых;
развитие деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» (интеграция науки, образования и предпринимательства);
закрепление в национальном законодательстве норм, обеспечивающих сбалансированное соотношение между рисками и ответственностью для ученых при выполнении прикладных научных исследований и разработок в рамках научно-технических программ;
разработка государственных стандартов в области инновационного менеджмента;
формирование системы правового регулирования, направленной на обеспечение перехода к цифровой трансформации национальной экономики;
формирование нормативной правовой базы в области кластерного развития экономики;
развитие межгосударственного научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках Союзного государства, Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;
создание системы нормативного правового обеспечения электронных научных и научно-технических изданий, включая актуализацию действующих нормативных правовых актов и разработку рекомендаций по изданию электронных материалов научно-технической информации (НТИ);
создание республиканского портала НТИ, объединяющего национальные информационные ресурсы по научной и научно-технической деятельности;
создание цифровых платформ в научной отрасли и их информационное взаимодействие, в том числе создание национальной информационной платформы электронного издательства научных и научно-технических
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