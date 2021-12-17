Постановлением Министерства образования № 253 от 6 декабря 2021 г. введена надбавка за классное руководство (кураторство учебной группой) учителям, выполняющим функции классного руководителя в учреждениях общего среднего и специального образования, а также преподавателям, выполняющим функции куратора учебной группы, в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минобразования, надбавка устанавливается на учебный год приказом руководителя учреждения образования с 1 января 2022 г. в размере 100% базовой ставки (207 рублей) и выплачивается ежемесячно.