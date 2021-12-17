|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ НАДБАВКИ ЗА КУРАТОРСТВО
10:57 20.12.2021
Постановлением Министерства образования № 253 от 6 декабря 2021 г. введена надбавка за классное руководство (кураторство учебной группой) учителям, выполняющим функции классного руководителя в учреждениях общего среднего и специального образования, а также преподавателям, выполняющим функции куратора учебной группы, в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минобразования, надбавка устанавливается на учебный год приказом руководителя учреждения образования с 1 января 2022 г. в размере 100% базовой ставки (207 рублей) и выплачивается ежемесячно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2021
Курсы в банках
на 20.12.2021
Конвертация в банках
на 20.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте