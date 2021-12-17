На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусматривается внесение изменений в ряд правительственных постановлений по вопросам таможенного регулирования.

Как сообщает Национальный правовой портал, вносятся изменения в следующие постановления Совета министров:

от 24 мая 2007 г. № 674 «Об утверждении Положения о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля и правовом режиме зоны таможенного контроля»;

от 23 апреля 2009 г. № 526 «О порядке задержки отправления транспортных средств до завершения процедур пограничного и иных видов контроля и внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2001 г. № 1398 и от 31 декабря 2002 г. № 1857»;

от 14 октября 2011 г. № 1374 «О задержанных товарах и обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;

от 27 мая 2014 г. № 509 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет Беларуси.

Свои замечания и предложения с 17 по 27 декабря 2021 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. https://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=16623