На общественное обсуждение вынесен проект закона «О лизинговой деятельности», разработанный в связи с необходимостью комплексного регулирования отношений в сфере лизинговой деятельности с учетом практики применения норм указа от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предлагается регламентировать: вопросы осуществления лизинговой деятельности; требования к форме и содержанию договора финансовой аренды; требования к размещению лизинговой организацией информации об осуществляемой ею лизинговой деятельности; основные права и обязанности лизингодателей и лизингополучателей.

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк Беларуси.

Свои замечания и предложения с 17 по 27 декабря 2021 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.