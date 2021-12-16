Лукашенко подписал закон «Об изменении Закона Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, законом определяются правовое регулирование создания, функционирования и развития в стране Национальной инфраструктуры пространственных данных, а также изменения в закон от 14 июля 2008 года «О геодезической и картографической деятельности» с целью реализации правоприменительной практики осуществления геодезической и картографической деятельности и приведения его в соответствие с законами о нормативных правовых актах, техническом нормировании и стандартизации, оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия, указами о государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки, совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.

Закон устанавливает типовые компоненты Национальной инфраструктуры пространственных данных, виды включаемых в нее пространственных данных, обязанности поставщиков по формированию и предоставлению пространственных данных и метаданных о них, а также функции оператора Национального геопортала – основного ядра Национальной инфраструктуры пространственных данных и информационно-коммуникационной платформы распространения и обмена наборами пространственных данных в глобальной компьютерной сети Интернет.

Проведение анализа (мониторинга) функционирования Национальной инфраструктуры пространственных данных в целях ее развития и улучшения функционирования возложено на оператора Национального геопортала в порядке, устанавливаемом Советом министров. Законом закрепляется, что геодезические пункты, материалы и данные Государственного картографо-геодезического фонда, государственные географические информационные ресурсы и системы, созданные за счет средств республиканского бюджета, находятся в собственности Республики Беларусь, а полученные за счет средств местных бюджетов – в собственности соответствующих административно-территориальных единиц.

В порядке, установленном актами главы государства, Государственным комитетом по имуществу осуществляется геодезический надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов в области геодезической и картографической деятельности, правильным отображением государственной границы, границ административно-территориальных, территориальных единиц и территории страны на картах и планах, иной картографической продукции, обеспечением сохранности геодезических пунктов государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей, хранением материалов и данных Государственного картографо-геодезического фонда, а также надзор за соблюдением требований к формированию, обновлению, предоставлению в пользование и использованию наборов пространственных данных, сервисов для этих наборов и метаданных о них и иных требований, установленных законодательством в области геодезической и картографической деятельности.

Законом определены основные термины и их определения в области Национальной инфраструктуры пространственных данных, уточнены другие отдельные термины, а также формулировки видов геодезических и картографических работ государственного и специального назначения, иные вопросы правоприменительной практики. Устанавливается, что финансирование геодезических и картографических работ осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, платежей за пользование материалами и данными Государственного картографо-геодезического фонда, средств организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных источников, не запрещенных законодательством.

Также законом уточнены компетенции президента, правительства и Государственного комитета по имуществу в области геодезической и картографической деятельности.