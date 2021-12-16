ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕН ЗАКОН О ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


11:49 17.12.2021

Лукашенко подписал закон «Об изменении Закона Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, законом определяются правовое регулирование создания, функционирования и развития в стране Национальной инфраструктуры пространственных данных, а также изменения в закон от 14 июля 2008 года «О геодезической и картографической деятельности» с целью реализации правоприменительной практики осуществления геодезической и картографической деятельности и приведения его в соответствие с законами о нормативных правовых актах, техническом нормировании и стандартизации, оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия, указами о государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки, совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.

Закон устанавливает типовые компоненты Национальной инфраструктуры пространственных данных, виды включаемых в нее пространственных данных, обязанности поставщиков по формированию и предоставлению пространственных данных и метаданных о них, а также функции оператора Национального геопортала – основного ядра Национальной инфраструктуры пространственных данных и информационно-коммуникационной платформы распространения и обмена наборами пространственных данных в глобальной компьютерной сети Интернет.

Проведение анализа (мониторинга) функционирования Национальной инфраструктуры пространственных данных в целях ее развития и улучшения функционирования возложено на оператора Национального геопортала в порядке, устанавливаемом Советом министров. Законом закрепляется, что геодезические пункты, материалы и данные Государственного картографо-геодезического фонда, государственные географические информационные ресурсы и системы, созданные за счет средств республиканского бюджета, находятся в собственности Республики Беларусь, а полученные за счет средств местных бюджетов – в собственности соответствующих административно-территориальных единиц.

В порядке, установленном актами главы государства, Государственным комитетом по имуществу осуществляется геодезический надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов в области геодезической и картографической деятельности, правильным отображением государственной границы, границ административно-территориальных, территориальных единиц и территории страны на картах и планах, иной картографической продукции, обеспечением сохранности геодезических пунктов государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей, хранением материалов и данных Государственного картографо-геодезического фонда, а также надзор за соблюдением требований к формированию, обновлению, предоставлению в пользование и использованию наборов пространственных данных, сервисов для этих наборов и метаданных о них и иных требований, установленных законодательством в области геодезической и картографической деятельности.

Законом определены основные термины и их определения в области Национальной инфраструктуры пространственных данных, уточнены другие отдельные термины, а также формулировки видов геодезических и картографических работ государственного и специального назначения, иные вопросы правоприменительной практики. Устанавливается, что финансирование геодезических и картографических работ осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, платежей за пользование материалами и данными Государственного картографо-геодезического фонда, средств организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных источников, не запрещенных законодательством.

Также законом уточнены компетенции президента, правительства и Государственного комитета по имуществу в области геодезической и картографической деятельности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2021
валюта курс
EUR 2.8656
USD 2.5340
RUB 3.4472
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8656 +0.0192
USD 2.5340 +0.0087
RUB 3.4472 +0.0258
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8620 2.8700
USD 2.5270 2.5330
RUB 3.4260 3.4380
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 83.3500 83.7500
USD/RUB 73.7000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте