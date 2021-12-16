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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛО О НОВАЦИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА


10:11 17.12.2021

Совет министров 14 декабря принял постановление № 720, которым внесены изменения в ряд постановлений правительства по вопросам использования семейного капитала.

В частности, корректируется Положение о порядке и условиях назначения, финансирования (перечисления), распоряжения и использования средств семейного капитала, утвержденное постановлением Совета министров от 24 февраля 2015 г. № 128.

Изменения коснулись в том числе: определения состава семьи при назначении семейного капитала; определения состава семьи при досрочном распоряжении и использовании средств семейного капитала; сроков досрочного использования средств семейного капитала.

Кроме того, уточнены перечни: административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно»; документов, запрашиваемых при осуществлении административных процедур.

Постановление принято в развитие указа от 12 октября 2021 г. № 389 «Об использовании семейного капитала».

«Нормы указа № 389 и постановления № 720 применяются при рассмотрении заявлений о назначении и досрочном распоряжении средствами семейного капитала, поступивших с 1 января 2022 г. Заявления о назначении и досрочном распоряжении средствами семейного капитала, поступившие до 1 января 2022 г., рассматриваются в соответствии с нормами законодательства, действовавшего до 1 января 2022 г.», – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Основные положения правового акта вступают в силу с 1 января 2022 г.

Ознакомиться более подробно с комментарием Министерства труда и социальной защиты можно здесь.
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